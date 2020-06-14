Кадышева о поправках в Конституцию: нужно, чтобы многонациональная культура поддерживалась государством

Вадим Карасев

Народная артистка России, певица Надежда Кадышева поддержала поправки в Конституцию РФ. По ее мнению, важно, чтобы многонациональная культура России поддерживалась и охранялась государством, передает Агентство городских новостей "Москва".

Артистка рассказала, что голосовать по поправкам в Конституцию будет вместе с семьей.



"Страна возрождается, возвращается к своим корням, традициям, к своей вере, чему я бесконечно рада. Ясно, что наступает совершенно другая эпоха, и в ней народ должен поддержать президента. Ведь это доступная медицина, социальная поддержка, достойные зарплаты и пенсии, выплаты и пособия", - сказала Кадышева.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает поправки.



"Я полностью поддерживаю данные поправки. Очень важно, чтобы наша многонациональная культура поддерживалась и охранялась государством. Надеюсь, голосование удастся провести в электронной форме, потому что в сложившейся ситуации это не только удобно, но и безопасно", - добавила певица.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. При этом жители Москвы могут выбрать проголосовать на участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн, через авторизацияю на сайтах Госуслуги и mos.ru.