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Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей цены"

Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей цены"
Польские власти не исключают экономического сотрудничества с Россией и возможности покупки газа, сообщил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Отвечая на вопрос журналистов о независимости республики от российского "голубого топлива", вероятной реакции Москвы и мнении официальной Варшавы, Качиньский ответил, что нельзя "думать в "категориях страха", когда речь идет об экономической выгоде.


"Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую цену. Мы не исключаем экономического сотрудничества с Россией", – цитирует Качиньского RT.

В российском МИД, в свою очередь, ранее заявляли, что Польша столкнется с потерей доходов, если изменит схему транзита газа из РФ.


сообщило, что польский антимонопольный регулятор (UOKiK) начал дело в отношении "Газпрома".
# Экономика
По материалам: ria.ru

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