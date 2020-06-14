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Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы

Парадный расчет военнослужащих десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» близ Москвы.

По данным Минобороны Казахстана, в период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории «Звенигородский». Чтобы исключить контакты с местным населением, военным запрещено покидать территорию санатория. Также сообщается, что перед отлетом военнослужащие сдали ПЦР-тесты на коронавирус. И уже в России они будут сдавать анализы каждые три дня.

«Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты», — подчеркивается в сообщении.

Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона «Алабино». Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на понедельник, 15 июня.

Как сообщало ИА Newstes , 12 лидеров иностранных государств подтвердили свое намерение быть на Параде Победы, в их числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Из-за пандемии парад пришлось перенести с 9 мая на 24 июня.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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