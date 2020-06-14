Кино и Собянин: мэр Москвы назвал сроки открытия городских кинотеатров

Лидия Мартынова

Кинотеатры могут открыться в Москве уже в июле. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», уточнив, что дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, будет зависеть от ситуации с заболеванием.

«Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни», —пояснил мэр.

Когда кинотеатры вновь откроются, они будут работать по особым правилам и в соответствии с рекомендациями, которые в конце мая подготовил Роспотребнадзор. Зрителей будут рассаживать на расстоянии не меньше метра друг от друга, а сидеть вместе разрешат только членам одной семьи или тем, кто вместе живет.

Между сеансами ведомство рекомендовало установить перерыв не меньше получаса, за который можно было бы успеть проветрить зал и продезинфицировать ручки кресел. Билеты у зрителей власти предложили проверять с помощью сканеров штрих-кодов или другими бесконтактными способами не меньше чем за 15 минут до начала показа, чтобы избежать очереди на входе.

Следует отметить, что в апреле власти включили кинотеатры в список пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. С апреля по июнь их освободили от платежей за аренду.