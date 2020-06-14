Кира Квин – биография порноактрисы с дагестанскими корнями

Влада Некрасова

Кира Квин – известная порно звезда, жгучая брюнетка с аппетитными пухлыми губами и томными глазами. Яркая внешность Киры резко бросается в глаза, навевая мысли о её национальности. Сексуальная красавица родом из Дагестана. Единственная дамочка, которая не побоялась пойти против приоритетов страны, и пойти по тому пути, по которому хотела.

Отверженная родственниками

Кира Квин — сценический псевдоним красавицы. Настоящее имя актрисы пикантного кино – Ада Магомедбегова. В миру она боле известна под фамилией Махачёва. Несмотря на то, что вторая фамилия является плодом ошибки интернет издания Mash, девушка предпочитает зваться именно так: Ада Махачева. Семья и родственники полностью отказались и отвернулись от актрисы, после разглашения её секретной и сексуальной деятельности. Соотечественники и вся родня не хотят иметь с девушкой нечего общего, считая её работу ужаснейшим позором для всей страны.

Под знаком Огненного Тигра

В Аде течёт русская и дагестанская кровь. Родилась девушка 28 июня 1986 года, в небольшом посёлке возле Махачкалы. О своих родителях девушка предпочитает не говорить по причине того, что за последние годы, родня ополчилась на Аду, узнав о её образе жизни. Недаром девушка родилась в год Огненного Тигра. Она нашла в себе силы пойти против правил своей страны, ради свободы выбора своей жизни. Она станет единственной порнозвездой с дагестанскими корнями.

Детство с бабушкой

В юные годы Ада воспитывалась у бабушки, которая очень любила внучку. Бабушка работала преподавателем в школе, обожала книги. Свою любовь к чтению передала любимой внучке. Бабушка не была сильно строгой с Адой. Девушке запрещалось одно: не водится в компании парней, чтобы не вызвать гнев религиозных соседей. В Дагестане очень строго относятся к женскому целомудрию.

Видимо, такая консервативная обстановка повлияла на девушку совсем иначе. Уже в 15 лет Ада хотела быть привлекательной и сексуальной, обращать на себя внимание противоположного пола. В юной голове уже тогда было посеяно зерно мыслей о работе в порно. Только девушка не думала, что эти мечты воплотиться в реальность.

Решение уйти в порно — бизнес

Личная жизнь Ады Махачевой до работы в порноиндустрии не отличалась особым разнообразием. Девушка потеряла девственность в 22,5 года и решила открыть для себя широкий мир секса. Решение уйти в мир взрослого кино пришло неожиданно.

Однажды юная Ада стала объектом сильного гнева случайного водителя. Мужчине, ярому мусульманину, не понравились джинсы девушки. В сильной ярости водитель закричал, что если увидит девушку в таком одеянии, то смело убьёт её за такой стыд и срам. Не выдержав таких жёстких правил в стране, Махачова переезжает из Махачкалы в Питер. В большом городе брюнетка устраивается на работу в казино на должность крупье. Услышав о кастинге в труппу известного продюсера эротических фильмов Пьера Вудмана, Ада тут же отправляется на пробы. Кандидатуру сочной брюнетке одобрили и на голову Махачевой тут же посыпались предложения о сьёмках.

В первый вечер после съёмок в эротическом ролике, Ада и режиссёр сидели в баре и обсуждали дальнейшую карьеру девушки. Зная о сложных правилах, царящих в Дагестане, Пьер Вудмен спросил: «Ты думала, что ожидает тебя, когда на родине узнают о твоей работе?» Девушка не задумываясь ответила: «Меня, наверное, убьют». Но, даже такая печальная перспектива не смогла отбить желание у дагестанки поступать по собственной воле. Так, Ада превратилась в Киру Квин. Новичок в порно – бизнесе, она по наивности надеялась, что о съёмках в зарубежных фильмах 18+ соотечественники всё-таки не узнают. Да, не тут – то было …

Проклятая соотечественниками

Шило в мешке не утаишь. На просторы интернета просачивается любая информация. Вскоре жители Дагестана узнали о «позорной профессии» землячки. Ненависти дагестанцев и азербайджанцев не было предела.

Родственники и близкие люди Ады тут же отреклись от девушки, не выдержав такого скандала. Только любимая бабушка позвонила внучке и поинтересовалась, правда ли та является порно актрисой. Ада честно ответила: «Да, и я счастлива. Меня никто не обижает, всё хорошо». Бабушка ответила, что тоже рада за внучку и поддерживает её во всём. Сестра Ады Махачевой тоже осталась с порно актрисой в нормальных отношениях, но девушки общаются крайне редко. У Ады есть внебрачный сын, который сменил веру на буддизм, чем тоже повлёк на себя гнев дагестанцев.

После смерти бабушки, дагестанская красавица полностью оборвала связь с родными, нечего не хочет знать о них, как и они о ней. Воспоминания о родных краях причиняют девушке огромную боль.

Ежедневные угрозы и покушения

Кира Квин постепенно приобретала популярность, нарастающую толпу поклонников и врагов. Девушку с каждым днём ожидал поток самых разнообразных сообщений. Разгневанные азербайджанцы и дагестанцы грозились жестоко наказать барышню за тот позор, который она навлекла на страну.

В родном из интервью Кира Квин возмущалась тем, как многие мужчины пишут ей в личных сообщениях пылкие признания о том, как желают оказаться с ней в одной постели, совершить самые безумные сексуальные эксперименты. А потом, эти же субъекты пишут проклятия в комментариях под фотографиями порно звезды. Дагестанцы с яростью обещали порно звезде, что как-только отыщут её, пустят по кругу, а потом жестоко расправятся с ней, закопав заживо в землю.

Убеждённая атеистка

Ада в большом возмущении не раз обращалась к своим гневным недругам в эфире, пытаясь доказать, что это её жизнь, и она вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Девушка смело доказывает свою позицию, говоря о том, что «религия создана с целью управлять людьми…» Во время произнесённой актрисой фразы, слышно, как на заднем фоне голос продюсера испугано восклицает: «Не надо, пожалуйста!! Не надо негативно настраивать к себе религиозных людей!» Но поведение Ады говорит о том, что нервы девушке на пределе. Её пытаются запугать самыми возможными методами. Враги утверждают, что даже получили согласие от родственников Ады, на убийство «проклятой» Махачевой.

Карьера Киры Квин

Карьера пышногрудой брюнетки быстро пошла в гору. Любители клубнички заценили темпераментную и красивую девушку. Кира Квин снимается в самых различных жанрах адалт – тематики, снимается на веб – камеру. Ясноглазую брюнетку приглашают к сотрудничеству самые известные фирмы: FakeHub, DDFNetwork, Immoral Prodactions, Message Rooms.

Ада работала с огромным рвением, наслаждаясь обретённой свободой, вдали от родной земли и строгих взглядов. Вскоре девушка заработала несколько мировых премий и громкие титулы:

«Модель года», Мисс Большая грудь». Девушка с каждым днём довольна своей профессией и не собирается её менять. Актриса являлась обладательницей премии «Порно Оскар».

Актриса взрослого кино в бегах

Однажды девушка вернувшись со съёмок домой, обнаружила взлом и бардак в квартире. Какие-то неизвестные перевернули верх дном жилище Киры. Тут же появляется вся информация о порно актрисе в скандальном Телеграмм – канале. Девушка тут же переезжает в Будапешт, скрываясь от недоброжелателей. Но и тут ей не дают спокойной жизни. На улицах девушку узнают приезжие дагестанцы.

Ежедневно на телефон приходит уйма угрожающих сообщений, из которых: «Сдохни, тварь!!» самое популярное и самое безобидное из них. Кире пишут в подробностях, какими способами хотят расквитаться с ней, и что казнь неминуемо настигнет девушку. Девушке приходится покинуть Венгрию и искать убежища в другой стране, которую она содержит в секрете на данный момент. Упрямая брюнетка сильна в своих убеждениях. Она является атеисткой и требует, чтобы религиозный народ оставил её в покое. Но, тем не менее, накалённая ситуация постепенно доводит девушку до нервного исступления.

Убийство Киры Квин?

В 2018 году в интернет попадает видеоролик, вызвавший шок у аудитории. Кадры видео показывают, как в свежевырытую могилу толкают Киру Квин и дагестанцы жестоко расстреливают девушку. Поклонники порно актрисы не на шутку встревожились. Но вскоре появился ролик с самой Кирой Квин, которая заверила фанатов, что с ней всё в порядке. Расстрел «Ады Махачевой» был ничем иным, как отрепетированной постановкой. Таким образом ненавистные соотечественники пытались запугать порно актрису. «В мусульмане такого быть не должно!» Такая фраза звучит как девиз для каждого, кто пытается расправиться с Кирой.

Угрозы и поддержка земляков

Некий Шамиль Маликов не раз грозился жестоко наказать и Аду Махачеву и её сына буддиста. Но правосудие свершилось над ним самим. Шамиль сбежал в Европу из России и попал в Антверпенский суд в Бельгии, который приговорил злобного дагестанца к пяти годам лишения свободы.

Блогер из Дагестана призывал всех в эфире устроить травлю. В телефоне 50-летнего дагестанца – блогера обнаружили фотографии с флагом преступной организации «ИГИЛ». Шамиль Маликов яростно протестовал против неверующих и христиан, утверждая, что все, кто не принадлежит к мусульманской вере, ожидает «погибель в аду». В одном из роликов Шамиль говорит, что лучше бы Гитлер выиграл Великую Отечественную войну. Блогер поддерживает нацистские идеи и ненависть к евреям.

Однако, несмотря на ненависть соотечественников, Ада нашла среди девушек – дагестанок множество поклонниц. Девушки скрывают от родных свою симпатию и восхищение порно актрисой, которая имела смелость восстать против системы и жить свободной жизнью, по собственным правилам. Они считают Аду символом современного феминизма. Девушки поддерживают актрису сообщениями, предлагая погостить у них, скрываясь под паранджой. Но Кира понимает, что дорога домой для неё закрыта навсегда.

Внутренний мир Киры Квин

Кира Квин – очень развитая и умная девушка. Она любит поговорить и порассуждать на тему политики. Сексапильная барышня с большим удовольствием путешествует по разным странам, с лёгкостью и удовольствием изучая чужой язык и культуру народа. В свободное время девушка любит опрокинуть бокальчик лёгкого алкогольного напитка в кругу коллег, или провести время за чтением. Поглощая очередную книгу. Из литературного жанра девушка предпочитает классику и детективы с завораживающим сюжетом. Жизнь Ады Махачевой сама по себе напоминает остросюжетный фильм.

Бисексуальные предпочтения актрисы

О личной жизни Кира особо не распространяется. Молодого человека и, тем более, мужа у девушки нет. Девушка смело заявляет, что является бисексуалкой, и одинаково влюбляется как в мужчин, так и в женщин. Несмотря на жаркие сцены с участием порно актрисы, Кира заявляет, что самый лучший и запоминающийся секс в её жизни был не на съёмочной площадки. Она обмолвилась, что это было тройное удовольствие, но в подробности углубляться не стала.

Тайна местонахождения

В настоящее время Махачева скрывает своё место жительства. По причине грозных сообщений и комментариев девушка удалилась со всех социальных сетей. Девушка старается сохранять предельную осторожность. Однако из фотографий интернета стало известно, что Новый год девушка провела в жарком Таиланде.

Профессиональная карьера Киры Квин продолжает развиваться. Девушка активно снимается в клубничке, радуя поклонников новыми работами. Выкладывает ролики на специальных сайтах.

Девушка не очень любит спорт, но делает всё возможное, чтобы сохранить идеальные пропорции тела и не набрать лишний вес.

На своём вебсайте, шикарная порно звезда, пережившая угрозы и преследования, как ни в чём не бывало, с мягкой улыбкой и томными голосом обращается к своим зрителям: «Привет, котики! Если вы любите истинную и изысканную красоту, чувственность и сексуальность, вы попали точно по адресу. Наслаждайтесь увиденным на экране …» И девушка делает всё, чтобы подарить несколько минут наслаждения своим поклонникам и другим зрителям. А, Кира Квин знает своё дело.