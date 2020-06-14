Клуб Геленджика закрылся после проведения «карантинной вечеринки»
Празднование Дня России в одном из клубов Геленджика вышло из-под контроля. 12 июня в заведении под названием Formula прошла вечеринка в открытом пространстве при соблюдении всех рекомендованных мер. Но в завершении все закончилось столпотворением людей, сообщает Комсомольская правда Кубань.
Во время дискотеки десятки посетителей сошлись в танце. Кадры несоблюдения дистанции попали в социальные сети. Руководство клуба прокомментировало произошедшее.
По мнению сотрудников заведения, мероприятие вызвало большой резонанс и это понятно. Они сообщали, что вечеринка пройдет в новом формате с соблюдением карантинных мер. Но не получилось учесть лишь одного – желания потанцевать граждан.
Клуб не был готов к такому количеству посетителей. Соответственно малое количество охранников не смогло успокоить толпу и донести до людей необходимость соблюдения социальной дистанции.
Руководством клуба принято решение о закрытии заведения до окончания действия ограничительных мер в регионе.
Ранее карантин в Краснодарском крае был продлен по решению губернатора Вениамина Кондратьева до 21 июня.Читайте также: Кондратьев: курорты Кубани готовы к приему отдыхающих при улучшении эпидситуации