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Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос на 0,03

Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос на 0,03

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В России коэффициент распространения коронавируса вырос на 0,03, до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что в Москве он поднялся до 0,91. Кроме того, среди 10 регионов с наибольшим количеством инфицированных коэффициент ниже единицы держится в Подмосковье — 0,97, в Санкт-Петербурге — 0,84, в Дагестане — 0,88, в Нижегородской — 0,79, в Тульской области — 0,89 и в Ростовской области — 0,97. В свою очередь, в Калужской области показатель равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при наличии свободных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России еще 8836 человек заразились коронавирусом. Всего в стране зафиксированы 528964 случаев COVID-19. За сутки в России 119 человек умерли от заболевания, а полностью выздоровели и выписались — 5409.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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