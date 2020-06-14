Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане

Алексей Вольцев

Шеф-повара и кондитеры рассказали, какие десерты стоит заказывать в ресторане, а от чего лучше отказаться, сообщает Insider.

Кондитер Джо Скривнер считает, что дешевле и лучше всего порадовать себя шоколадным муссом, так как дома его вряд ли удастся приготовить.

"Вам потребуется высококачественный шоколад. Для ресторанов этот ингредиент обычно продается по оптовым ценам, чего не скажешь о розничных. Обычным пекарям, которые готовят дома, его покупать невыгодно", — объяснил Скривнер.

Если вы не заядлый кондитер, то заказать чизкейк, вероятно, будет правильнее, чем пытаться приготовить его дома, уверен Скривнер.

© Depositphotos / studioM

Шоколадный мусс

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Шоколадный мусс

© Depositphotos / studioM© Depositphotos / ildi_pappЗемляничный чизкейк2 из 2Земляничный чизкейк© Depositphotos / ildi_papp1 из 2

Шоколадный мусс

© Depositphotos / studioM2 из 2Земляничный чизкейк© Depositphotos / ildi_papp





"Я бы не советовал тратить время на готовку чизкейка. Такой десерт прекрасно делают даже в ресторанах быстрого питания, поэтому его безопасно заказывать практически везде", — заявил кондитер.

Джо Скривнер отмечает, что классический французский десерт суфле из взбитых, а после запеченных, яиц — непросто готовить — надо знать много хитростей. Чтобы лишний раз не хлопотать на кухне, оптимально попробовать его в ресторане.





"Суфле обычно подают по разумной цене, и, поскольку его нужно запекать сразу же после того, как вы сделаете заказ, оно скорее всего, будет свежеприготовленным, причем специально для вас", — подчеркнул он.

Профессиональный кондитер и пекарь Крис Такер рассказал Insider, что один из его любимых десертов — теплый брауни с мороженым. Его готовят в сковороде и не запекают, пока кто-нибудь не закажет. Поэтому гость почти всегда получает пирожное, которое только что достали из духовки.

Тоже самое относится и к шоколадному фондану, который нагревают только перед подачей. "У этого десерта внутри всегда должна быть жидкая горячая начинка, — пояснил Такер. Кондитер рекомендовал сочетать этот десерт с мороженым, чтобы на фоне температурного контраста лучше раскрылся вкус.

© Flickr / Sasha FujinПирожное "Тирамису"1 из 3Пирожное "Тирамису"© Flickr / Sasha Fujin© Depositphotos / myviewpointСпанакопита2 из 3Спанакопита© Depositphotos / myviewpointCC0 / manfredrichter / Торт3 из 3ТортCC0 / manfredrichter / 1 из 3Пирожное "Тирамису"© Flickr / Sasha Fujin2 из 3Спанакопита© Depositphotos / myviewpoint3 из 3ТортCC0 / manfredrichter /

Оказалось, что и знаменитый крем-брюле легко и недорого сделать в домашних условиях. Для него требуется всего несколько ингредиентов: яичный желток, жирные сливки, сахар и ваниль.





"Вам даже не понадобится горелка для карамелизации — просто поставьте уже запеченный крем-брюле под верхний нагрев в духовке на три-пять минут", — посоветовал Джо Скривнер.

Джесси Шихан считает, что если ресторан не специализируется на пирогах, то лучше их там не заказывать.





"Выпечку с начинкой сложно сделать хорошо, но зато легко приготовить плохо. Пироги в ресторанах часто имеют жесткую пресную корку, а в ягодную начинку кладут слишком много загустителя", — рассказала она.

Вместо этого пекарь порекомендовала выбрать яблочный крамбл или коблер — фруктовый пирог с шапкой из теста, напоминающего бисквит. Такие десерты не менее вкусные, но более простые в готовке.

Шикан не советует брать и торт. В некоторых ресторанах, в которых нет специального пекарского оборудования или кондитера, клиентам могут подавать несвежие куски.

"Сложно угадать, каким он будет. Слишком часто этот десерт подают несвежим и сухим, или не соблюдают пропорции между кремом и коржами", — пояснила она.

По ее словам, если вы все-таки решили заказать торт, попросите дополнительно приготовить теплый шоколадный соус или принести шарик мороженого. Такие сладкие акценты могут спасти слишком сухое пирожное.