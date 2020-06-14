Коронавирусом в Киеве заразились еще 66 человек: в каких районах больше всего заболевших
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 66 киевлян. Этот показатель лучше, чем за 12 июня, сообщил в соцсети мэр Виталий Кличко.
Наибольшее число инфицированных выявили в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском (8) и Деснянском (8) районах.
Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерло 88 человек.
Из общего количества инфицированных 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет. Кроме того, заболели 3 девочки — одной 4 года, двум — по 11 и мальчик, которому 9 лет.
Среди больных COVID-19 6 медиков. В столичные больницы госпитализировали 16 пациентов.
На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Украине на утро 14 июня подтверждены 31 154 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 889 случаев с летальным исходом и 14 082 случая выздоровления пациентов.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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