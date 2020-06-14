Кубанский онколог разработал инновационный способ скорейшего приживления послеоперационных ран

Вадим Карасев

Новое изобретение представил заведующий отделением злокачественных новообразований мягких тканей Краевого онкологического диспансера № 1 Сергей Яргунин. Оно позволит в дальнейшем предупредить риск возможных осложнений и ускорить выздоровление болеющих. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Яргунин изобрел новейший способ улучшения оттока лимфы в подмышечной зоне в послеоперационный период. Над этим методом он работал совместно с коллегами из диспансера. По мнению онколога, эта методика поможет не только кубанским больным, но и за пределами региона.

Главным преимуществом этого способа является сокращение времени приживления послеоперационных ран, улучшается отток лимфы и больные выздоравливают быстрее, что способствует сокращению материально-технических затрат.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что у Сергея Яргунина это уже шестое изобретение. В его послужном списке имеется разработка и внедрение первым в России регистра учета пациентов с меланомой кожи. У кубанского онколога также имеются и научные труды. Он является автором 60 статей и 3 рационализаторских предложений.

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