Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кубанский онколог разработал инновационный способ скорейшего приживления послеоперационных ран

Кубанский онколог разработал инновационный способ скорейшего приживления послеоперационных ран

Кубанский онколог разработал инновационный способ скорейшего приживления послеоперационных ран

Новое изобретение представил заведующий отделением злокачественных новообразований мягких тканей Краевого онкологического диспансера № 1 Сергей Яргунин. Оно позволит в дальнейшем предупредить риск возможных осложнений и ускорить выздоровление болеющих. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Яргунин изобрел новейший способ улучшения оттока лимфы в подмышечной зоне в послеоперационный период. Над этим методом он работал совместно с коллегами из диспансера. По мнению онколога, эта методика поможет не только кубанским больным, но и за пределами региона.

Главным преимуществом этого способа является сокращение времени приживления послеоперационных ран, улучшается отток лимфы и больные выздоравливают быстрее, что способствует сокращению материально-технических затрат.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что у Сергея Яргунина это уже шестое изобретение. В его послужном списке имеется разработка и внедрение первым в России регистра учета пациентов с меланомой кожи. У кубанского онколога также имеются и научные труды. Он является автором 60 статей и 3 рационализаторских предложений.

Читайте также: В Краснодарском крае увеличили объем производства антисептиков с помощью роботов
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Российским угольщикам составили программу развития
Российским угольщикам составили программу развития
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120 мм, гранатометов и БМП
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей Костюшкина
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о десантнике-гее
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Губка Боб оказался геем
Губка Боб оказался геем
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Топ на сегодня

Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

Еще по теме

Три московских онколога украли лекарств на 100 млн рублей - СМИ
Кубанский Минздрав связал распространение онкологии в регионе с солнцем
В Магадане открыли новый диагностический центр стоимостью 450 млн рублей
Деньги на новый онкологический центр в Севастополе пока не выделили