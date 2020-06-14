Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Квоту на временное проживание распределят в зависимости от возможностей регионов

Квоту на временное проживание распределят в зависимости от возможностей регионов

Квоту на временное проживание распределят в зависимости от возможностей регионов

Ожидается, что в весеннюю сессию Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о порядке распределения квоты правительства на выдачу разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам.

Законопроект правительства предлагает установить, что квота распределяется соответствующими комиссиями в субъектах РФ, формируемыми в порядке, установленном по решению правительства.

По действующему закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» квота ежегодно утверждается правительством по предложениям исполнительных органов власти субъектов с учётом демографической ситуации в соответствующем регионе и его возможностей по обустройству иностранных граждан. Однако порядок её распределения в субъектах не определён, отмечают разработчики законопроекта.

Итак, в действующий закон предлагается внести изменение, согласно которому квота на выдачу РВП будет распределяться соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ согласно порядку, определяемому Правительством.

«Предлагаемый подход в законопроекте позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учётом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание», — говорится в пояснении к документу. В случае принятия такого закона, предполагается вступление его в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. «Это обусловлено необходимостью принятия нормативных правовых актов в данной сфере»,- говорится пояснительной записке к законопроекту. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
В Китае по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве автоцистерны
В Китае по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве автоцистерны
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Жителей Великобритании оставят без выпивки
Жителей Великобритании оставят без выпивки
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
Фронтмен Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
Фронтмен Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
Оценен риск заключения Ефремова под стражу из-за видеобращения
Оценен риск заключения Ефремова под стражу из-за видеобращения
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
Кабмин сократил число квот на временное проживание в России на 2017 год
Квота на выдачу разрешений на временное проживание в РФ снизилась на 8 процентов
Квота на иностранных рабочих для Башкирии сокращена на четверть