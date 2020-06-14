Квоту на временное проживание распределят в зависимости от возможностей регионов

Анастасия Иванова

Ожидается, что в весеннюю сессию Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о порядке распределения квоты правительства на выдачу разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам.

Законопроект правительства предлагает установить, что квота распределяется соответствующими комиссиями в субъектах РФ, формируемыми в порядке, установленном по решению правительства.

По действующему закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» квота ежегодно утверждается правительством по предложениям исполнительных органов власти субъектов с учётом демографической ситуации в соответствующем регионе и его возможностей по обустройству иностранных граждан. Однако порядок её распределения в субъектах не определён, отмечают разработчики законопроекта.

Итак, в действующий закон предлагается внести изменение, согласно которому квота на выдачу РВП будет распределяться соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ согласно порядку, определяемому Правительством.

«Предлагаемый подход в законопроекте позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учётом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранцу разрешения на временное проживание», — говорится в пояснении к документу. В случае принятия такого закона, предполагается вступление его в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. «Это обусловлено необходимостью принятия нормативных правовых актов в данной сфере»,- говорится пояснительной записке к законопроекту.

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