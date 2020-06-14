Лунный день сегодня 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — сборник советов относительно того, как привлечь удачу в тот или иной день. Это воскресенье обещает быть непростым, поэтому рекомендации экспертов пригодятся каждому.

Сегодня Луна внесет свои правки в наши планы. Вероятность допустить промашку будет достаточно высокой, поэтому старайтесь пользоваться почаще талисманами на удачу, особенно если этот воскресный день предстоит провести на работе или в делах.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день. Это значит, что Луна убывает. Сегодня первый день убывания в Знаке Овна, что указывает на наличие больших проблем, так как стихия Огня не сочетается с энергией стареющей Луны. Астрологи советуют быть осторожнее во всех сферах жизни.

Магнитные бури 14 июня: магнитосферу Земли солнечные ветры не потревожат, поэтому бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование дел;отдых;оплата счетов;осторожность во всем;приобретение подарков;уединение;умение слушать.импульсивность;переутомление;риски.

Многие вечером воскресенья предпочитают отдыхать в уединении. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот раз не делать исключения, посвятив как можно больше времени ненавязчивым домашним делам, развлечениям и отдыху. Астрологи рекомендуют быть осторожнее при работе с электроприборами, не забывая их выключать при уходе из дома. Если придется работать или ездить по делам, лучше как можно быстрее вернуться домой, чтобы насладиться магией воскресенья.

Что надеть сегодня

В этот день хорошо носить вещи, добавляющие ощущение комфорта. Всем, кто будет весь день предоставлен себе, лучше носить спокойные оттенки и неяркие тона. Если нужно как следует поработать или выйти из дома, занимаясь важными делами, можно надеть что-то желтое или оранжевое. Такие тона поднимут настроение и придадут сил.

Лучший минерал дня — кошачий глаз. Он отведет беду, спасет от сглаза и дурных мыслей, что очень важно на убывающей Луне в Овне. Дополнить образ помогут украшения из серебра или платины. Они успокоят нервы в случае внезапной опасности или неурядиц, а также помогут собраться с мыслями в трудной ситуации.

Финансы и работа в 23 лунный день

Сегодня лучше не начинать новые дела или проекты, ведь конец недели больше располагает к подведению итогов и планированию. На работе в этот воскресный день благоприятно доделывать начатое. Хорошо пройдут монотонные дела вроде заполнения отчетности. Если надобности в работе нет, лучше отдохнуть и переключиться на личные вопросы.





День очень хорош для того, чтобы заранее погасить кредитные обязательства или оплатить счета. Можно пополнить баланс телефона или оплатить интернет, чтобы не вспоминать об этом потом. Если намечаются праздники, можно приобрести подарки для близких заранее. Совершать какие-то эмоциональные покупки, в которых нет практического смысла, пока не стоит.

Любовь и отношения 14 июня

Астрологи советуют не нарушать данных ранее обещаний близким и друзьям. Воскресенье неплохо подойдет для общения в социальных сетях, но не для первого свидания. Романтические встречи пока лучше отложить. Это идеальное время для уединения и спокойного отдыха, без лишних мыслей.

Парам с устоявшимися отношениями можно заняться чем-нибудь интересным вместе. Желательно прислушиваться к советам партнера, а также не начинать скандалов из-за мелочей. Придирки могут вызвать бурю эмоций, что в такие дни приводит к затяжным и бессмысленным ссорам.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня люди под воздействием Овна становятся менее осторожными, подходят менее серьезно к важным делам и задачам. С другой стороны, многие ощутят некоторый прилив сил, желание заняться чем-нибудь интересным.

Старайтесь не прыгать выше головы и не браться за несколько дел одновременно. Силы стоит тратить осторожно, без риска и импульсивных действий. В такие дни опасно заниматься экстремальными видами спорта, превышать скорость и нарушать правила дорожного движения.