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Макрон объявил о первой победе над коронавирусом

Макрон объявил о первой победе над коронавирусомЭммануэль МакаронФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над коронавирусом. При этом борьба с эпидемией еще не закончена, подчеркнул он. Об этом сообщает Reuters.

По словам французского лидера, в стране начинается новая фаза снятия ограничений. Так, с понедельника, 15 июня, вся материковая Франция перейдет в «зеленую» зону по коронавирусным рискам. Кроме того, в столичном регионе откроются рестораны. С этой даты граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС, а с 1 июля — путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией.

При этом глава государства обратил внимание французов на необходимость «учиться жить с вирусом» и сохранять все меры предосторожности, в частности соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого в стране останутся под жестким контролем митинги. Макрон заключил, что следует быть готовым к новой волне эпидемии.

В начале июня французский лидер заявил, что начало послабления ограничительных мер, введенных в связи с борьбой с коронавирусом, — это знак «возвращения счастливых дней». Впервые с 14 марта, как только во Франции объявили о режиме самоизоляции, по всей стране начали открываться отели, кафе и рестораны.

Франция входит в десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств. В стране заразились более 193 тысяч человек, уровень смертности составляет 15 процентов (29 тысяч умерших). Всего в мире насчитывается более 7,83 миллиона инфицированных, из них 431 тысяча скончались, еще 3,7 миллиона выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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