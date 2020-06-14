Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродамиМихаил Леонтьев Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущий Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Он назвал критикующих артиста людей «моральными уродами» в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Леонтьев отметил, что его поражает то, как это все переживается в обществе. «Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. Ужасно то, что Мишка [Ефремов] делал, конечно ужасно, но какой он убийца?» — заявил Леонтьев. Он добавил, что актер «не соображал, что он делал».

Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова. «Плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — сказал Леонтьев.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне
Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси
Кино и Собянин: мэр Москвы назвал сроки открытия городских кинотеатров
Кино и Собянин: мэр Москвы назвал сроки открытия городских кинотеатров
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях
В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях
Отсутствие олигархов в России объяснили
Отсутствие олигархов в России объяснили
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Заговоры для мам: от детского испуга, от бессонницы у ребенка, на материнскую защиту
Заговоры для мам: от детского испуга, от бессонницы у ребенка,
В Латвии ликуют, что смогут жёстче бороться с «российской пропагандой»
В Латвии ликуют, что смогут жёстче бороться с «российской пропагандой»
В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений
В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане
Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане
Число новых компаний в России рекордно упало
Число новых компаний в России рекордно упало

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Запашный оценил видеообращение Ефремова
Панин заступился за Ефремова
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Сечин не получил повестку на суд по делу Алексея Улюкаева