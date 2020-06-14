Министр просвещения ответил на волнующие вопросы родителей и учеников

Вадим Карасев

Министр просвещения Сергей Кравцов дал ответы на волнующие вопросы родителей и учеников. В формате онлайн-интервью, прошедшего в рубрике «Деловой завтрак» Российской газеты, глава министерства рассказал, как пройдет ЕГЭ, в каком виде начнется учебный год, как будет организован летний отдых ребят.





По данным министерства образования России в этом году 11-й класс заканчивают около 700 тысяч школьников, а 9-й класс – ориентировочно 1,4 миллиона детей. Из-за текущего положения в стране, связанного с пандемией коронавируса, принято решение об отмене проведения итоговой аттестации школьников в очном формате. Все учащиеся получат аттестаты до 15 июня. Итоговые отметки будут проставлены по текущим результатам. ОГЭ проводится не будет.

Единый государственный экзамен будут сдавать только те одиннадцатиклассники, которые решили поступать в высшие учебные заведения, но только по предметам, которые необходимы для дальнейшего зачисления.

Основной период проведения ЕГЭ назначен с 3 по 23 июля. Все расписание составлено так, чтобы учащиеся успели подать документы в учебные заведения.

По словам Кравцова, на данный момент совместно с Роспотребнадзором и Рособрнадзором ведется работа по подготовке проведения экзаменов с каждым регионом в отдельности. Но в целом будут приняты максимальные меры защиты и школьников, и учителей. До каждого региона доведены необходимые рекомендации по проведению дезинфекции помещений, социальному дистанцированию, размерах классов и другие требования.

На вопрос будут ли дети во время экзаменов находиться в масках и перчатках, пояснения дал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он отметил, что в регионах с неблагополучной эпидобстановкой, власти сами примут решения о необходимости средств индивидуальной защиты. А в субъектах РФ, находящихся в «зеленой зоне», применение во время экзамена масок и перчаток необходимости нет. Но это должен быть выбор регионов.





Министр просвещения отметил, что регионам рекомендовано начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Но только в тех местах, где это возможно в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Отдых детей будет проводиться только в своем регионе. Лагерям даны рекомендации Роспотребнадзора, соблюдая которые, они защитят здоровье детей и сотрудников. С 25 мая организована работа горячей линии на базе координационного центра министерства просвещения. Ее телефон: 8-800-444-35-38.





Кравцов сообщил, что ситуация с работой учителей была взята под контроль. Заработную плату педагогам удалось сохранить независимо от «нерабочих дней». Также из-за переноса сдачи ЕГЭ потребуется корректировка отпусков учителей. Особое внимание уделено классным руководителям. С сентября все классные руководители будут получать федеральную надбавку за работу, равную 5 тысячам рублей. Министр просвещения пообещал проследить, чтобы были сохранены все иные региональные и аналогичные выплаты педагогам.





В самом начале следующего учебного года будет проведена проверка знаний учеников. На основании этих данных будут разработаны программы помощи учебным заведениям, детям и учителям, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Помимо этого, будут переработаны программы подготовки и повышения квалификации педагогов. Все эти меры необходимы для улучшения качества образования, сообщил Кравцов.





По поводу дистанционного обучения министр образования рассказал, что школам, учителям предоставляются все методики, помогают выстроить процесс этого вида обучения. Интерес к школе такого формата подкрепляется современными проектами такими, как видеоуроки на телевидении, Российская электронная школа, cifra school. Но по мнению Кравцова, нельзя ограничиваться только онлайн-программами, чтобы не нанести вред здоровью детей.





Сергей Кравцов отметил, что законопроект о воспитательной работе является одним из важнейших. Он фактически возвращает воспитательную функцию в школу, нормативно закрепляет ее не только за родителями, но и за системой образования в целом.

По мнению министра, этот закон ждут во всей системе образования.

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