Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Так, в реестр вошли организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов. Предварительно, в перечень войдёт около 24 тысяч НКО.