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Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Так, в реестр вошли организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов. Предварительно, в перечень войдёт около 24 тысяч НКО.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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