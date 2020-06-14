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Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году по консервативному сценарию, сообщается на сайте кабмина.

"Полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок – всё это предусмотрено программой развития угольной промышленности России до 2035 года. Её своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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