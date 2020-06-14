Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер

Вадим Карасев

Продолжаем рассказывать о главных светских героинях нулевых, которых мы вспоминали в рубрике "Маховик времени". Сегодня на очереди 38-летняя Юлия Мильнер. В нулевые она запомнилась столичной тусовке своим необычным для той эпохи имиджем и картинами в стиле мобилографии, а сегодня вместе с мужем Юрием Мильнером продвигает науку в Кремниевой долине.





Юлия Мильнер

Юлия Бочкова (такова девичья фамилия нашей сегодняшней героини) родилась в 1981 году в Новосибирске. Ее жизнь в неполной семье, где рассчитывать приходилось только на мамину зарплату (она занималась проектированием санаториев), мало отличалась от любой среднестатистической истории в нашей стране в эпоху перемен.





Так продолжалось до тех пор, пока Юле в руки не попала книга о супермодели Синди Кроуфорд, а потом видеокассета с ее фитнес-тренировками. Реакция на увиденное тоже была вполне среднестатистической для всех девочек тех лет — Юля стала мечтать о карьере модели. Впрочем, одними мечтами она не ограничилась, а начала действовать — рассылать свои фотографии в различные, в том числе и зарубежные агентства. Рост вполне отвечал модельным параметрам — 179 сантиметров.





Юля сразу получила несколько ответов из-за границы, но преодолевать большую дистанцию от Новосибирска до светлого будущего пришлось маленькими перебежками.

Сначала Юля попала в местную модельную школу, оттуда уже перебралась в Москву, ну а в столице открылись уже и заграничные перспективы. Несколько лет она жила то в Нью-Йорке, то в Париже, то в Токио — типичный модельный маршрут, успела и поработать на показах, и сняться для глянцевых журналов, в том числе Elle и Harper's Bazaar. В 2003 году девушка окончательно вернулась в Москву.





Тимати и Юлия Мильнер

Мне показалось: нужно сделать break и подумать, какой будет следующий step в моей жизни,

— объясняла она в интервью журналу Tatler.

К тому же уже было к кому возвращаться — двумя годами ранее она, тогда 20-летняя, познакомилась с Юрием Мильнером (сегодня его состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов, он занимает 27-ю строчку Forbes среди богатейших бизнесменов России). Юрий был старше на целую ее жизнь — то есть на те же 20 лет. Как записано в светских летописях Tatler, встреча произошла в фитнес-клубе в Романовом переулке.





Юлия и Юрий Мильнер

Судя по всему, довольно скоро пара оформила свои отношения официально, но все обошлось скромной регистрацией — пышное торжество супруги устроят лишь через 10 лет после знакомства, в 2011 году. Гулять будут уже в собственном особняке в США, выбрав для этого красивую дату — 11 ноября, день рождения Юрия Мильнера. Список гостей неизвестен, но, надо полагать, был впечатляющим — на тот момент Мильнер числился едва ли не главным инвестором Кремниевой долины.

Прошло всего десять лет, а пришли совсем другие люди. У нас существенно расширился круг общения,

— кратко комментировала это событие Юля журналу Tatler.

На момент знакомства со своей будущей женой в 2001 году Мильнер был известен как основатель и гендиректор Mail.ru (компания появилась в 1999 году), а Юля позиционировала себя как начинающий фотограф — экс-модель вспомнила о детских увлечениях и решила посвятить себя творчеству.









Юлия Мильнер и Яна РудковскаяЮлия Мильнер и Петр Аксенов

Сама девушка рассказывала, что отправилась на практику к известным фотографам тех лет Владимиру Клавихо-Телепневу и Михаилу Королеву.

Талантливая девушка, она довольно быстро сделала карьеру художника. Да и то я ничего не рассказывал, лишь отвечал на ее вопросы. У нее очень умный муж, они как-то правильно смогли со мной поговорить, и я сделал исключение (взяв ее стажеркой. — Прим. ред.),

— вспоминал о Юле fashion-фотограф Михаил Королев.

В тусовке Мильнер тоже держалась поближе к богемно-творческому флангу: в хронике тех лет ее часто можно заметить в компании художника и ювелира Петра Аксенова и совладельца арт-кафе "Галерея" Гидеона Вайнбаума.





Юлия Мильнер и Гидеон Вайнбаум









Если о модельной карьере девушки остались весьма обрывочные данные, предоставленные в основном ей самой, то в мире современного искусства Юлия оставила более заметный след, а ее деятельность вызвала противоречивые отзывы.





Заявить о себе начинающая художница решила громко — зачем вписываться в существующие жанры и биться в этих нишах с другими авторами, когда можно изобрести свое направление. Так Мильнер и поступила, начав одной из первых в России активно продвигать мобилографию (съемку на мобильный телефон).

"Кистью" Юлии был ее Sony Ericsson со стилусом, которым художница дорисовывала какие-то детали на фотографии, сделанные телефоном.





Довольно быстро Мильнер стала настоящей любимицей Ольги Свибловой.

Я помогаю людям, которые на данный момент активны и талантливы. Мильнер — одна из них. Она отличный фотограф, прошла мастер-классы. Она умеет делать фото тонко и профессионально. Благодаря ей я открыла мобилографию. Этот проект открыл для меня самой мобильный телефон как средство искусства,

— отзывалась о Юле Свиблова.





Юлия Мильнер и Ольга Свиблова

Вместе с ней Мильнер сделала несколько выставок "Актуальной мобилографии" — в Париже, Майами, Москве.

Кульминацией этого партнерства стало участие Юлии Мильнер в 52-й Венецианской биеннале современного искусства в 2007 году. Куратором российского павильона как раз была Ольга Свиблова, которая решила назвать весь павильон в честь работы Юлии.





Мильнер представляла там интерактивный проект Click I Hope, который демонстрировался на огромном экране. Суть его состояла в том, что каждый мог кликнуть фразу "Я надеюсь" на 50 разных языках.

Параллельно с этим запустили и одноименный сайт, где можно было проделать все то же самое, но на собственном мониторе, — для тех, кто в Венецию не добрался.





Вся моя жизнь связана с надеждой. Я родилась в Новосибирске, работала моделью. Я решила сделать такой проект, он интерактивный, каждый может принять в нем участие. И самим смоделировать визуальный проект. Я создаю правила игры. Это не законченный проект, а самое начало,

— представляла свою работу сама художница.





Пресса и пользователи сети высказывались об участии Мильнер в биеннале с изрядной долей скептицизма.

Что касается госпожи Мильнер, чье имя пока что оставалось загадкой, то выяснилось, что ранее она была известна как Юлия Бочкова. Госпожа Бочкова уже не раз участвовала в выставках, организуемых Ольгой Свибловой, в качестве фотографа. Но пока что не представила ничего, что свидетельствовало бы о ней как о художнике, способном заинтересовать публику крупнейшего мирового арт-события,

— писали в газете "Коммерсант" от 27 апреля 2007 года.





Еще суровее судили это решение в ЖЖ и на различных форумах.

Свиблова начала выставлять жену Мильнера. А потом стала куратором российского павильона. Что, случайность? Проблема не в том, чья жена Юля Бочкова, а в том, что она неталантлива!

— писали пользователи сети.





В итоге за жену публично вступился Юрий Мильнер, который на тот момент уже стал известен как инвестор в области технологий (в 2005 году он основал инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, покинув пост генерального директора УК "Концерн Нефтяной", контролирующего "Лукойл-Нефтехим" и "Атомэнергосбыт").

Никто не поверит, что я ни копейки Свибловой не дал. Уж лучше бы дал. А то все говорят, что Юля здесь только из-за моих бабок! Вранье: посмотрите, какой успех, сколько телевизионщиков!

— заявил прессе Мильнер.





Однако в какой-то момент и роман с современным искусством, как ранее с моделингом, подошел к концу.

В 2012 году Юрий Мильнер переехал в Кремниевую долину и сосредоточился на зарубежных проектах. Юлия, как верная жена, оставила московский свет и отправилась следом.









Пока муж занимался инвестициями, Юля сосредоточилась на налаживании контактов с американским светским обществом. Осев в США, супруги организовали премию Breakthrough Prize, которая вручается ученым в разных областях. Премия весьма престижная — ее называют научным "Оскаром". К статуэтке прилагаются и три миллиона долларов призовых.





Ведь кто сегодня звезды? Голливудские актеры, спортсмены, инстаграм-блогеры. А ученые совсем никому не известны. Нам хотелось, выражаясь очень буквально, тоже сделать из них селебритис, чтобы через них популяризировать науку,

— рассказывала про инициативу Мильнер.





Юрий и Юлия Мильнер с Сергеем Брином и Николь Шанахан

Без голливудских звезд дело все-таки не обходится: их приглашают в качестве ведущих церемонии, участников шоу (на сцене у Мильнеров уже выступали Фаррелл Уильямс, Кристина Агилера, Алиша Кис) или просто почетных гостей — за налаживание контактов отвечает именно Юлия.





Лили Коллинз и Юлия МильнерЮлия Мильнер и Тараджи П. Хенсон

Например, семью интересуют не только научные стартапы, но и фильмы, посвященные великим ученым, которые снимаются в Голливуде. Так, Мильнеры устраивали у себя в особняке закрытые показы фильмов "Вселенная Стивена Хокинга" и "Игра в имитацию" — представлять картины к ним в гости приходили Эдди Редмэйн и Кира Найтли.





Юлия Мильнер с Эдди Редмэйном и мамой





Юрий Мильнер и Стивен Хокинг

Так что вряд ли корректно говорить, что со светской жизнью Мильнер завязала, просто теперь она проходит на несколько ином уровне.

Изменился только имидж Юлии — инопланетная девушка с почти бритой головой, напоминающая героинь советской фантастики, осталась в старых хрониках, равно как и ее пестрые мини-платья, блестящие плащи и готичные кожаные жакеты. Мильнер отрастила волосы и сегодня для выхода в свет предпочитает длинные приталенные платья.

















Ну а глобальные задачи по продвижению науки в ежедневнике Юлии соседствуют с повседневными делами вроде воспитания детей. С Юрием у нее три дочери — 15, 13 и пяти лет. Когда родители в разъездах, за ними следят няня и бабушка с папиной стороны — мама Юлии умерла в 2015 году.

Старшая дочь, похоже, унаследовала скорее мамину тягу к творчеству — Юлия рассказывала, что она увлечена игрой на пианино, а вот средняя скорее нацелена повторить путь папы (Юрий Мильнер учился на физическом факультете МГУ) — ходит в физико-математическую школу. Младшая же пока, по инициативе родителей, регулярно собирает пазлы. О таких порядках в доме Юлия рассказывала в интервью Tatler три года назад.





Новых подробностей о личной жизни с тех пор не появилось — беседам о детях и платьях Мильнер, похоже, теперь вообще предпочитает более серьезные темы. Так, весной этого года она написала для "главного светского издания" колонку о том, какие последствия коронавирус будет иметь для всего человечества. Впрочем, без разговора о моде все-таки не обошлось — она теперь, правда, больше про безопасность, а не просто красоту.

Ношение маски вне дома должно стать для нас новой нормой, по крайней мере на какое-то время. Базовое правило, требующее не выходить из дома без одежды, должно включать требование прикрывать рот и нос. Модные дизайнеры и инфлюенсеры должны сыграть в этом ключевую роль. В более длительной перспективе, если мы надеемся выжить и преуспеть, нам придется приспосабливаться к куда более серьезным культурным переменам.Научная революция началась более полутысячи лет назад, но мы еще не стали цивилизацией науки. Нам следует мыслить и действовать более глобально, более долгосрочно, а главное — более научно. А пока давайте начнем с куда более быстрой и простой культурной перемены: мы можем дать толчок новой моде, надев маску,

— написала Мильнер.