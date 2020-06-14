Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию

Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию

Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию

Апелляционный суд Молдавии отклонил доводы адвокатов экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в организации преступного сообщества, отмывании денег в особо крупном размере и мошенничестве, и оставил в силе решение Кишиневского суда, выдавшего ордер на арест олигарха. За эти преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

До этого рассмотрение кассации пять раз откладывалось, что породило мнение о давлении на судей политическими сторонниками беглого бизнесмена. Теперь прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делам имеет законные основания направить властям Соединенных Штатов Америки все материалы, касающиеся противоправной деятельности фигуранта громких дел с целью его последующей экстрадиции.

Напомним, 13 января стало известно, что США вводят персональные санкции против беглого олигарха и его семьи. Госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что Вашингтон осуждает молдавского политика «за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов РМ». Однако Плахотнюк продолжает скрываться в США.

Глава молдавского государства Игорь Додон уже заявлял, что США вредят своему имиджу в мировой политике, продолжая прятать одиозного молдавского преступника.

«Какие еще необходимы призывы, запросы, если госсекретарь США выразился в отношении Плахотнюка абсолютно ясно. Даже без этих запросов должны быть предприняты какие-то действия, но пока мы ничего не видим», — подчеркнул президент.

ИА Newstes сообщало, что ранее Игорь Додон говорил о достаточно больших шансах на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка из США. Вместе с тем он считает, что, возможно, «кто-то захочет оказать Плахотнюку геополитическое покровительство». По словам Додона, это станет основным препятствием возвращения его на родину в наручниках.

Владимира Плахотнюка разыскивает и МВД России за незаконный вывод денег (так называемую схему молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»
«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос
Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями актера
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили
"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
В Стокгольме откроется музей диджея Авичи
В Стокгольме откроется музей диджея Авичи
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка
Суд Молдавии арестовал имущество Плахотнюка, адвокаты узнали об этом из СМИ
В Молдавии погиб сторонник беглого олигарха Плахотнюка
Бывший вице-председатель Демпартии Молдавии сдал Плахотнюка