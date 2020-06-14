Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию

Лидия Мартынова

Апелляционный суд Молдавии отклонил доводы адвокатов экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в организации преступного сообщества, отмывании денег в особо крупном размере и мошенничестве, и оставил в силе решение Кишиневского суда, выдавшего ордер на арест олигарха. За эти преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

До этого рассмотрение кассации пять раз откладывалось, что породило мнение о давлении на судей политическими сторонниками беглого бизнесмена. Теперь прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делам имеет законные основания направить властям Соединенных Штатов Америки все материалы, касающиеся противоправной деятельности фигуранта громких дел с целью его последующей экстрадиции.

Напомним, 13 января стало известно, что США вводят персональные санкции против беглого олигарха и его семьи. Госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что Вашингтон осуждает молдавского политика «за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов РМ». Однако Плахотнюк продолжает скрываться в США.

Глава молдавского государства Игорь Додон уже заявлял, что США вредят своему имиджу в мировой политике, продолжая прятать одиозного молдавского преступника.

«Какие еще необходимы призывы, запросы, если госсекретарь США выразился в отношении Плахотнюка абсолютно ясно. Даже без этих запросов должны быть предприняты какие-то действия, но пока мы ничего не видим», — подчеркнул президент.

ИА Newstes сообщало, что ранее Игорь Додон говорил о достаточно больших шансах на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка из США. Вместе с тем он считает, что, возможно, «кто-то захочет оказать Плахотнюку геополитическое покровительство». По словам Додона, это станет основным препятствием возвращения его на родину в наручниках.

Владимира Плахотнюка разыскивает и МВД России за незаконный вывод денег (так называемую схему молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика.