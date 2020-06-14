Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада Победы

Алексей Вольцев

Сегодня, 14 июня будет, в Москве ограничено движение из-за репетиции парада Победы. Для проведения первой тренировки с механиками-водителями с 21.00 перекроют Тверскую от Садового до Кремля, Моховую, Охотный ряд и переулки.

Завтра, 15 июня в связи с репетицией воздушной части парада ограничат работу аэропортов Москвы. Генеральная репетиция парада будет проводиться 20 июня, в этот день использование воздушного пространства тоже ограничат. Ограничения также будут действовать в день проведения парада 24 июня.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, парад Победы в связи с коронавирусом состоится не 9 мая, а 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. Своё намерение быть на Параде Победы в Москве 24 июня подтвердили 12 лидеров иностранных государств.



