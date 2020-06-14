Музей толерантности объяснился по поводу объявления о вакансии для славян

Анастасия Иванова

На сайте Restojob появилось объявление о вакансии, в котором шла речь, что на должность бармена в кафе Еврейского музея и центра толерантности рассматриваются только граждане России славянской внешности.

Объявление уже удалено, но музею приходится объясняться по поводу публикации, вызвавшей резоанс. Генеральный директор музея, раввин Александр Борода заявил, что объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена для нового кафе в музее было размещено субподрядчиком по поиску персонала.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — цитирует РБК комментарий генерального директора центра.

Раввин назвал упоминание Еврейского музея и центра толерантности в описании вакансии «неправдоподобно абсурдным» и заверил, что музей немедленно прекратил сотрудничество с людьми, которые несут ответственность за произошедшее.