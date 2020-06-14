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"Не буди лихо": сыгравшего гея-десантника Киркорова экс-глава ВДВ обвинил в оскорблении тельняшки

"Не буди лихо": сыгравшего гея-десантника Киркорова экс-глава ВДВ обвинил в оскорблении тельняшки

53-летний Филипп Киркоров принял участие в очередном выпуске программы #вмаскешоу телеканала СТС, возмутив экс-главу ВДВ Владимира Шаманова. Певца призвали извиниться за образ десантника-гея, сообщает Lenta.ru.

Ролик, опубликованный в инстаграме Филиппа Киркорова, задел экс-командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова.

"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", - цитирует Шаманова РИА Новости.

Экс-глава ВДВ также посоветовал Киркорову "не обижать" десантников, напомнив крылатое выражение "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться".

Напомним, в скандальном ролике Кмркоров в тельняшке и берете изображает десантника нетрадиционной ориентации.

"Помнишь, Мартынов, как мы с тобой под одним одеялом спали, в одной бане парились… Мне кажется, или тут намек какой-то", - говорит певец. "Никаких намеков. Обычные армейские будни!" - отвечает ему на это голос за кадром. "Немногим дано понять, Мартыно, что такое наша "особая мужская дружба". А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в ж***…. А вот этот "штык мне в ж***" обязательно говорить? Могу просто с Мартыновым бахнуть водочки? Не засовывая ничего в жопу! Что ж мне все так хотят что-нибудь в жопу засунуть" - жалуется в ролике Киркоров.

Как писал NEWSTES, ранее Лоза обиделся на Киркорова, сравнившего его с аппендицитом.

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По материалам: uposters.ru

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