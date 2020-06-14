«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»

Вадим Карасев

Полет вблизи от российской военной базы «Хмеймим», дислоцированной в Сирии, новейшего самолета Lockheed EP-3E ARIES II ВВС США специалисты связывают с повышенной заинтересованностью Пентагона к появлению на ее территории «нечто странного».

Ранее американцы для разведки использовали RC-135 и P-8A Poseidon, но видимо их характеристик не хватило для выяснения происходящего на российской авиабазе, отмечают обозреватели «Avia.pro». Вероятнее всего появление новейшего американского самолета, который стал ежедневно совершать разведывательные полеты, связано с прибытием новых видов вооружения на «Хмеймим», считают авторы издания.

Тот факт, что Россия испытывает новые виды оружия в боевых условиях на территории Сирии, ни для кого не является секретом. Повышенная заинтересованность США российской авиабазой может свидетельствовать о прибытии на территорию «Хмеймим» новейших систем ПВО С-500 или С-70 «Охотник» - ударных беспилотных летательных аппаратов, предполагают авторы статьи.

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