Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»

«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»

Полет вблизи от российской военной базы «Хмеймим», дислоцированной в Сирии, новейшего самолета Lockheed EP-3E ARIES II ВВС США специалисты связывают с повышенной заинтересованностью Пентагона к появлению на ее территории «нечто странного».

Ранее американцы для разведки использовали RC-135 и P-8A Poseidon, но видимо их характеристик не хватило для выяснения происходящего на российской авиабазе, отмечают обозреватели «Avia.pro». Вероятнее всего появление новейшего американского самолета, который стал ежедневно совершать разведывательные полеты, связано с прибытием новых видов вооружения на «Хмеймим», считают авторы издания.

Тот факт, что Россия испытывает новые виды оружия в боевых условиях на территории Сирии, ни для кого не является секретом. Повышенная заинтересованность США российской авиабазой может свидетельствовать о прибытии на территорию «Хмеймим» новейших систем ПВО С-500 или С-70 «Охотник» - ударных беспилотных летательных аппаратов, предполагают авторы статьи.

Читайте также: Ракеты РФ могут поразить любую цель в Европе: генсек НАТО
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»
«Нечто странное» обнаружили США на российской базе «Хмеймим»
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос
Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями актера
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на видео с извинениями
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили
"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
В Стокгольме откроется музей диджея Авичи
В Стокгольме откроется музей диджея Авичи
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу
«Газпром» временно отказался от битвы за Европу

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

В Сирии у авиабазы Хмеймим обнаружили и сбили дроны неизвестного происхождения
Правительство одобрило соглашение о размещении авиагруппы ВКС в Сирии
Самолеты ВВС и ВМС США провели масштабную разведку вблизи российских баз в Сирии
Российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии