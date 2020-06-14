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Никаких миллионов в день. Жириновский предложил зарплатный стандарт

Никаких миллионов в день. Жириновский предложил зарплатный стандарт
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как заявил депутат, минимальная зарплата в России должна составлять 30 тысяч рублей в месяц, то есть одну тысячу в день. Средняя, в свою очередь, – 70 тысяч рублей, а среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150-200 тысяч в месяц.

Максимальная зарплата по стране, по мнению Жириновского, должна составлять 500 тысяч рублей.


"Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех – 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч", – цитирует политика "Газета.ru".

Жириновский также предложил ввести единый налог на сверхприбыль, который уже есть во многих странах мира, и отметил, что давно зреет недовольство среди большинства граждан слишком высокими зарплатами как в коммерческих структурах, так и в госкорпорациях. Он подчеркнул, что ЛДПР будет отстаивать данную реформу, которая давно назрела.


сообщило, что Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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