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Новая угроза COVID-19 для организма, обнаруженная врачами, делает его происхождение еще запутанней

Новая угроза COVID-19 для организма, обнаруженная врачами, делает его происхождение еще запутанней

Интернациональная группа ученых из Австралии, Британии и других стран выявила новую угрозу COVID-19 во время очередных исследований. Так, отмечается, что коронавирус повышает у пациентов риск развития диабета, даже у тех, у кого его не было до инфицирования. Итоги нового открытия опубликованы медиками в New England Journal of Medicine.

Эксперты установили ранее, что наличие диабета делает течение коронавируса у больных более губительным для организма. Однако теперь доказано, что существует риск развития диабета у «ковидных» пациентов, которые им до заражения не болели. Виной протеин АСЕ-2, являющийся, в том числе, проводником коронавируса в клетки и воздействующий на внутренние органы, несущие ответственность за метаболизм глюкозы.

Ученые пока не смогли установить, является ли приобретенный диабет новым типом после заражения COVID-19, или его можно отнести к ранее известным группам. Кроме того, не понятно пока, изменяется ли метаболизм пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции.

При этом споры о происхождении COVID-19 до сих пор не пришли к единому знаменателю. Установлено, что в разных полушариях планеты инфекция ведет себя с человеческим организмом по-разному.

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По материалам: u-f.ru

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