Оценен риск заключения Ефремова под стражу из-за видеобращения

Вадим Карасев

Адвокат Сергей Жорин оценил риск заключения актера Михаила Ефремова под стражу из-за видеообращения. Его слова передает «Пятый канал».

Жорин отметил, что видеозапись может оказать негативное влияние на ход дела. По его словам, это действие могут оценить как нарушение условия домашнего ареста.

Юрист пояснил, что при домашнем аресте предусматривается запрет на использование интернета и мобильной связи. По мнению адвоката, артист мог нарушить эту меру пресечения, записав обращение и опубликовав его в сеть.

При этом ранее адвокат Сталина Гуревич заявила, что Ефремов, записав видеообращение, не нарушил условия домашнего ареста. Она уточнила, что актеру запрещено пользоваться интернетом, однако он может записывать обращения. Главное, чтобы видео в сеть загружали адвокаты или близкие родственники.

В ночь на 13 июня Ефремов записал видеообращение «к людям», в котором попросил прощения у семьи погибшего по его вине Сергея Захарова. Он также предложил им свою помощь.

8 июня актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, он был отправлен под домашний арест.