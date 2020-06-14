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Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену ЕфремоваИван ОхлобыстинФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Охлобыстина, Качалина хороший человек, хоть и глубоко больной. Он отметил, что если Ефремов сядет в тюрьму, то она останется без средств к существованию. Кроме того, ее собственная дочь Анна Мария якобы хочет сдать ее в сумасшедший дом. «Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия!?» — возмутился актер.

Ранее Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Михаилом Ефремовым. По его мнению, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров, но и сам актер.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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