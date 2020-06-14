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Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120 мм, гранатометов и БМП

Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120 мм, гранатометов и БМП
С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска наибольшую активность проявляли на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные в районе Луганского", - отмечается в сообщении.
Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вильного, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

Военнослужащие ВСУ для прекращения этих обстрелов задействовали незапрещенные дежурные огневые средства.

Потерь в рядах Объединенных сил не допущено. Потери противника уточняются.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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