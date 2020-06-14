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Отсутствие олигархов в России объяснили

Отсутствие олигархов в России объяснилиФото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Отсутствие в России олигархов объясняется тем, что частные структуры в стране не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому самым богатым бизнесменам нет смысла и пытаться влиять на политику. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

«Сделать ничего не удастся, а надорваться можно», — считает он. В то же время Журавлев признает, что в 1990-х они были. «Реальных ресурсов для сохранения власти у них просто не было. Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет», — резюмировал он.

В среду, 10 июня, о том, что в стране нет олигархов в очередной раз объявили в Кремле. В целом позиция российских властей сводится к тому, что наличие в прявящих кругах таких людей недопустимо. Как говорит президент Владимир Путин, в стране есть крупные компании, но таких, что получают выгоду от близости к власти, не существует.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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