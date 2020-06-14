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Патриарх взял на себя обязанность настоятеля храма Вооруженных сил

Патриарх взял на себя обязанность настоятеля храма Вооруженных сил

Патриарх Кирилл в воскресенье утром освятил недавно построенный в Подмосковье храм ВС РФ, после чего отслужил литургию. Он помолился о скорейшем избавлении от «поветрия» (вируса) и вознес молитву о пострадавших и погибших защитниках России, передает РИА Новости.

После освящения патриарх сообщил присутствующим, что храм получит статус патриаршего собора, и что он сам будет заботиться («иметь попечение») о совершении богослужений в его стенах, памятуя о той великой роли, которую Вооруженные силы играют в жизни российского народа.

Напомним, храм возведен близ подмосковной Кубинки в парке «Патриот». Там же построен музейный комплекс ВС РФ. Предполагалось, что оба объекта будут открыты к 9 мая. Однако коронавирусная пандемия внесла в планы свои коррективы.

На богослужении в храме присутствовали высокопоставленное духовенство, глава Минобороны Шойгу и его заместители, а также ряд представителей областной и федеральной власти.

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По материалам: u-f.ru

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