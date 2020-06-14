Пикетчики у посольства США в Риге выступили «против Covid-19 и „Флойд-19“»

Анастасия Иванова

У американского посольства в Риге прошел пикет активистов, державших в руках плакаты требованиями прекратить пропаганду нетрадиционных отношений в Латвии и «остановить запугивание людей с помощью Covid-19 и «Флойд-19». При этом всего порядка 10 человек протестующих «сторожили» девять полицейских машин и сотрудники спецслужб, пишет «Sputnik Латвия».

Организатором пикета против пропаганды ЛГБТ в Латвии и против глобализации стал активист Ромек Сорокин. Он — основатель общественной организации Pro Family, ориентированной, по его словам, на защиту семейных и консервативных ценностей. К Сорокину подошли полицейские и сообщили, что его акция протеста противозаконна, поскольку не была зарегистрирована в Рижской думе.

В свою очередь, другой участник протестного мероприятия Сигурд Граудиньш выразил недовольство тем, что Латвия оказалась в зависимом от США положении.

«То, что власть захватили подлецы и негодяи, это естественно. Но интересно еще и то, что эти негодяи коррумпированы Джорджем Соросом через неправительственные организации. И мы на данный момент имеем целую кучу сороситов во всех сферах Сейма», — пожаловался Граудиньш.