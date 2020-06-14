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Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне

Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне
. Автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг, выходившие в 2010 и 2013 годах, сообщает Premiere.

Речь идет о лентах "Перси Джексон и Похититель молний" и "Перси Джексон и Море чудовищ". Публика встретила их благосклонно, но фанаты восприняли в штыки. Автор полностью с ними согласен.

"Это, конечно, ошибка. Нужно было весь фильм подвергнуть цензуре. И оставить два часа темного экрана", — ответил он в твиттере пользователю, который жаловался на то, что из "Похитителя молний" убрали одну из сцен.


"Для вас это развлечение на два часа, а для меня — работа всей жизни, которую отправили в мясорубку, хотя я просил этого не делать. Но мы это исправим", — пообещал Риордан.

В мае он объявил в соцсетях о том, что студия Disney снимет сериал по мотивам его произведений. Автор примет участие к проекте в качестве продюсера.


Что касается предыдущих фильмов, Риордан уточнил, что не смотрел их и не собирается это делать: "Я сужу о них по тому, что прочитал в сценариях, главное для меня — сюжет. Я ничего не имею против талантливейших актеров. Это не их вина. Очень жаль, что они оказались втянуты в этот бардак".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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