Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне

Алексей Вольцев

. Автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг, выходившие в 2010 и 2013 годах, сообщает Premiere.

Речь идет о лентах "Перси Джексон и Похититель молний" и "Перси Джексон и Море чудовищ". Публика встретила их благосклонно, но фанаты восприняли в штыки. Автор полностью с ними согласен.

"Это, конечно, ошибка. Нужно было весь фильм подвергнуть цензуре. И оставить два часа темного экрана", — ответил он в твиттере пользователю, который жаловался на то, что из "Похитителя молний" убрали одну из сцен.

"Для вас это развлечение на два часа, а для меня — работа всей жизни, которую отправили в мясорубку, хотя я просил этого не делать. Но мы это исправим", — пообещал Риордан.

В мае он объявил в соцсетях о том, что студия Disney снимет сериал по мотивам его произведений. Автор примет участие к проекте в качестве продюсера.

Что касается предыдущих фильмов, Риордан уточнил, что не смотрел их и не собирается это делать: "Я сужу о них по тому, что прочитал в сценариях, главное для меня — сюжет. Я ничего не имею против талантливейших актеров. Это не их вина. Очень жаль, что они оказались втянуты в этот бардак".