Подсчитаны доходы Ефремова

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Гонорар актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей. Весной 2020 года до введения ограничений из-за коронавируса он успел дать один спектакль — «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». Доходы подсчитали журналисты «Комсомольской правды».

В ближайшее время, пишет издание, актер не сможет сниматься и выходить на сцену, а все сбережения пойдут на адвокатов и обеспечение малолетних детей. В целом, до аварии и ситуации с коронавирусом Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия.

В частности, он был задействован в театре «Современник». Из-за того, что он был приглашенным актером, сумма за отработанные постановки всегда была разная. «В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — говорится в материале.

За выход на сцену в антрепризных постановках ему платили от 300 до 500 тысяч рублей. Один съемочный день в кино у Ефремова составляет 138 тысяч рублей.

Его доходы, пишет «Комсомольская правда», нестабильны. За один месяц он мог заработать до пяти миллиона рублей, в другой — всего лишь миллион. Есть и скрытая часть его доходов — выступление на корпоративах и заказниках. Чаще всего это не декларируется. Несмотря на это, журналисты сделали вывод, что в среднем ежемесячный заработок артиста составляет три миллиона рублей.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.