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Польша “случайно” вторглась в Чехию

Польша “случайно” вторглась в Чехию

Польша признала краткое вторжение в Чехию в мае текущего года, которое Министерство национальной обороны Варшавы описало как "недоразумение".

Польские войска, охраняющие границу с Чехией в Северо-Восточной Моравии, заняли позиции у часовни на чешской стороне, продвинувшись таким образом в глубь Чешской Республики на 30 метров.

Местные СМИ сообщили, что польские солдаты не позволили чешским посетителям побывать на этом объекте.

Военное ведомство Польши сообщило, что размещение пограничного поста было результатом недоразумения, а не преднамеренного действия.

МИД Чехии заявило, что пока не получило никакого официального объяснения по этому делу, пишет "Express".

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По материалам: u-f.ru

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