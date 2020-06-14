Правильно ухаживаем за розой

Влада Некрасова

Чтобы вырастить красивые розы недостаточно одного желания. Розы требуют много внимания, а самое главное вовремя и правильно внесенных подкормок. Подкормки для роз могут быть готовыми, которые куплены в магазине или приготовленными самостоятельно, так называемы народные.

Важно не только подкормить розы, важно сделать это правильно.

Под розы, если это не сорт, в котором есть другие рекомендации, за сезон внесение подкормок должно быть не менее 5ти раз.Любые подкормки нужно чередовать. Корневые вперемешку с опрыскиваниями, органические по очереди с минеральными.Обязательно вносить подкормки в середине полива. То есть: выливаем половину воды, затем подкормка и оставшаяся часть воды. Если это химические удобрения, то лить их под самый корень нельзя, только на расстоянии 10-15 см от ствола.





Если лето выдалось очень жарким и сухим, то проводить подкормки не рекомендуется. Пока не закончится засуха, растениям нужно давать только чистую воду. Причем использовать холодную воду нельзя, так как розы от такого полива заболеют.Лучшее время для подкормки это ранний вечер. Когда солнце уже совсем близко горизонту, но еще не совсем село. Так удобрения с жидкостью не сразу испарятся, и лишняя влага успеет уйти. Это важно, так как политые слишком поздно растения подвергаются нападению грибковых заболеваний.

Самые простые рецепты подкормок, конечно, народные. И первый из них — это дрожжи. Ну кто не знает о пользе дрожжевой подкормки для растений? Розы не исключение. 50 гр свежих дрожжей, чайная ложечка сахара и литр теплой воды. Все перемешать, дать постоять 3 часа и подкормка готова.

Берем литровую баночку луковой шелухи, замачиваем ее 5ью литрами воды и ставим на огонь. Когда наша адская смесь закипела, делаем маленький огонь и даем побурлить еще 1 минут. Затем охлаждаем, процеживаем и можно подкармливать наши розы.

Важно помнить, если вы используете готовые покупные препараты, то уже с середины лета нельзя вносить удобрения, которые содержат азот.

Первая подкормка розы проводится, как только на улице стабильно +10, а последняя перед наступлением морозов, причем вносить ее лучше в сухом виде, просто заделывая в почву.