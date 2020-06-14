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Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной поддержке в Конституции

Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной поддержке в Конституции
Фото: http://www.kremlin.ru

Вопросы, связанные с социальной поддержкой, важно упомянуть в Конституции, чтобы они не забылись и "не были потом вычищены из практической жизни". Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". 

"Вопросы, связанные с социальной поддержкой. Когда мы говорим об особой заботе о детях. Это важно — упомянуть в основном законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ", — пояснил президент.

Он также напомнил, что в действующей Конституции нет нормы, по которой пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. Если же индексация пенсий будет прописана в основном законе, "уже никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать".

"Некоторые другие вещи, которые созрели, но не были учтены в основном законе, теперь могут, а значит должны там найти свое место. На мой взгляд, это очень важно", — добавил глава государства.

Несмотря на то, что многое из упомянутого уже работает, необходимо все это прописать в основном законе, чтобы "работало и дальше".

"Чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни. Как я только что сказал: есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делается исключение — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подчеркнул президент.

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По материалам: uposters.ru

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