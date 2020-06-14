Производство вакцины от Covid-19 в России начнется в сентябре — Голикова
Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в сентябре. Первым в стране ее может выпустить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Такое заявление 13 июня сделала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Российской Федерации.
Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.
Однако если у «Вектора» схожие сроки и запустить процедуру регистрации препарата в центре планируют в сентябре, то ФМБА может начать клинические испытания в сентябре, а промышленное производство — в декабре.
Ранее ИА Newstes сообщало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса одновременно.