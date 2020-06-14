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Производство вакцины от Covid-19 в России начнется в сентябре — Голикова

Производство вакцины от Covid-19 в России начнется в сентябре — Голикова

Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в сентябре. Первым в стране ее может выпустить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

Такое заявление 13 июня сделала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Российской Федерации.

«Период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны ― июнь—август 2020 года. И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации ― август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, ― это сентябрь», ― сообщила министр.

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Однако если у «Вектора» схожие сроки и запустить процедуру регистрации препарата в центре планируют в сентябре, то ФМБА может начать клинические испытания в сентябре, а промышленное производство — в декабре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса одновременно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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