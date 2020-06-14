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Проявление глубинных кризисов. Путин назвал главную проблему политики США

Проявление глубинных кризисов. Путин назвал главную проблему политики США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США интересы партий преобладают над интересами общества, и это является проблемой американской политической системы, пишет "Газета.ru".

"Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", – сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, ситуация с массовыми протестами в США против расизма и произвола полиции является проявлением глубинных кризисов в стране.


сообщило, что Владимир Путин впервые прокомментировал беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

По его словам, губернаторы штатов игнорируют поручения президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками и откровенно "посылают его подальше".

# Политика
По материалам: ria.ru

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