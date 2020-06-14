Простые истины от Будды: как научиться контролировать себя и свою судьбу

Вадим Карасев

Простые жизненные уроки помогут вам достичь просветления, понять смысл жизни и обрести внутреннюю гармонию. Следуйте этим истинам, чтобы контролировать свою судьбу и обрести счастье.

Буддизм — одна из самых древних мировых религий. При этом приверженцы буддизма считают его не столько религией, сколько учением о том, как настроить свое сознание на нужную волну. В основу этого учения легли наблюдения Гаутамы, широко известного как Будда. Основы и философия буддизма не идут вразрез с другими религиями, поэтому они помогают людям с любыми убеждениями стать лучше.

Только любовь может победить ненависть

В буддизме считается, что не стоит отвечать злом на зло, мстить своим врагам. Нужно стараться быть к ним добрыми, тогда они тоже изменятся и станут лучше относиться ко всем вокруг.

Контролируя свои негативные эмоции, в частности, ненависть, человек сможет контролировать судьбу, потому что к нему перестанут притягиваться злые личности. Станет проще жить, потому что все плохое начнет обходить его стороной.

Судьбу определяют наши поступки, а не слова

Восточные мудрецы-буддисты утверждают: «Нас определяет не то, что мы говорим, а то, что мы делаем». Если человек только говорит какие-то правильные вещи, но поступает по-другому, он не является просветленным.

Конечно, мысли и слова тоже решают многое, но если ничего не делать, то они будут бессмысленны. Следует находить в себе смелость соответствовать своим убеждениям, подтверждая их действиями.

Сосредоточение на настоящем

Прошлое — кладезь негатива, а будущее — хаос и неизвестность. Лишь настоящее имеет значение. Секрет здоровья, удачи и успеха заключается в том, чтобы не задерживать свои мысли на прошлом и не слишком беспокоиться о будущем.

Считается, что человек, который живет текущим моментом, просветлен и может руководить своей судьбой. Это помогает контролировать себя и свою жизнь на всех уровнях — как духовном, так и материальном.

Не стоит искать истину нигде, кроме своего сердца

Следует заниматься духовными практиками, ведь они помогают человеку понять, что происходит у него в сердце. Благодаря им становится легче настраиваться на нужную волну и понимать свои желания.

Лучшие духовные практики — это медитации. Буддийская медитация «путь судьбы», по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, сможет помочь любому человеку прийти к пониманию своих желаний гораздо быстрее.

Чтобы что-то получить, нужно что-то потерять

Самый верный способ потерять что-то — это продолжать цепляться за это, продолжать бороться и желать этого всем сердцем и мыслями, даже когда все указывает на то, что это лучше отпустить. Вселенная устроена так, что мы всегда что-то теряем и находим.

Если не получается обрести счастье или заполучить то, что хочется, следует сфокусироваться на чем-то другом. Это поможет достичь благополучия и просветления быстрее.

Человек — хозяин своей судьбы

Жизнь каждого человека — это его собственное бремя, его собственный путь и награда. Каждый сам решает, какой будет его жизнь, чем она будет для него.

Если появляются проблемы, не стоит сразу искать поддержки у окружающих или ждать чуда. Нужно действовать и стремиться к победе над обстоятельствами, и тогда все получится.

Счастья становится больше, когда им делишься

Есть прекрасная фраза: «От одной свечи можно зажечь миллион других». Если человек делится своим счастьем и светом с окружающими, то счастье и удача обязательно придут к нему. Добро следует творить бескорыстно.

Добрые и открытые люди не в моде в современном мире, но только так вы сможете улучшить свою судьбу. Не нужно упускать шанса сделать что-нибудь приятное для окружающих людей, для кого-то из близких или друзей.

Мысль материальна

Иными словами это можно назвать законом притяжения. Всё, что нас окружает, — это результат мечтаний, мыслей. Если человек мыслит и действует с добром в сердце, то счастье следует за ним по пятам.

Конечно, порой нужно прикладывать какие-то усилия или просто научиться ждать. Временами мысли материализуются очень быстро, но почти всегда должно пройти какое-то время, прежде чем желаемое воплотится в реальности.