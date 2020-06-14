Простые истины от Будды: как научиться контролировать себя и свою судьбу
Простые жизненные уроки помогут вам достичь просветления, понять смысл жизни и обрести внутреннюю гармонию. Следуйте этим истинам, чтобы контролировать свою судьбу и обрести счастье.
Буддизм — одна из самых древних мировых религий. При этом приверженцы буддизма считают его не столько религией, сколько учением о том, как настроить свое сознание на нужную волну. В основу этого учения легли наблюдения Гаутамы, широко известного как Будда. Основы и философия буддизма не идут вразрез с другими религиями, поэтому они помогают людям с любыми убеждениями стать лучше.
Только любовь может победить ненависть
В буддизме считается, что не стоит отвечать злом на зло, мстить своим врагам. Нужно стараться быть к ним добрыми, тогда они тоже изменятся и станут лучше относиться ко всем вокруг.
Контролируя свои негативные эмоции, в частности, ненависть, человек сможет контролировать судьбу, потому что к нему перестанут притягиваться злые личности. Станет проще жить, потому что все плохое начнет обходить его стороной.
Судьбу определяют наши поступки, а не слова
Восточные мудрецы-буддисты утверждают: «Нас определяет не то, что мы говорим, а то, что мы делаем». Если человек только говорит какие-то правильные вещи, но поступает по-другому, он не является просветленным.
Конечно, мысли и слова тоже решают многое, но если ничего не делать, то они будут бессмысленны. Следует находить в себе смелость соответствовать своим убеждениям, подтверждая их действиями.
Сосредоточение на настоящем
Прошлое — кладезь негатива, а будущее — хаос и неизвестность. Лишь настоящее имеет значение. Секрет здоровья, удачи и успеха заключается в том, чтобы не задерживать свои мысли на прошлом и не слишком беспокоиться о будущем.
Считается, что человек, который живет текущим моментом, просветлен и может руководить своей судьбой. Это помогает контролировать себя и свою жизнь на всех уровнях — как духовном, так и материальном.
Не стоит искать истину нигде, кроме своего сердца
Следует заниматься духовными практиками, ведь они помогают человеку понять, что происходит у него в сердце. Благодаря им становится легче настраиваться на нужную волну и понимать свои желания.
Лучшие духовные практики — это медитации. Буддийская медитация «путь судьбы», по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, сможет помочь любому человеку прийти к пониманию своих желаний гораздо быстрее.
Чтобы что-то получить, нужно что-то потерять
Самый верный способ потерять что-то — это продолжать цепляться за это, продолжать бороться и желать этого всем сердцем и мыслями, даже когда все указывает на то, что это лучше отпустить. Вселенная устроена так, что мы всегда что-то теряем и находим.
Если не получается обрести счастье или заполучить то, что хочется, следует сфокусироваться на чем-то другом. Это поможет достичь благополучия и просветления быстрее.
Человек — хозяин своей судьбы
Жизнь каждого человека — это его собственное бремя, его собственный путь и награда. Каждый сам решает, какой будет его жизнь, чем она будет для него.
Если появляются проблемы, не стоит сразу искать поддержки у окружающих или ждать чуда. Нужно действовать и стремиться к победе над обстоятельствами, и тогда все получится.
Счастья становится больше, когда им делишься
Есть прекрасная фраза: «От одной свечи можно зажечь миллион других». Если человек делится своим счастьем и светом с окружающими, то счастье и удача обязательно придут к нему. Добро следует творить бескорыстно.
Добрые и открытые люди не в моде в современном мире, но только так вы сможете улучшить свою судьбу. Не нужно упускать шанса сделать что-нибудь приятное для окружающих людей, для кого-то из близких или друзей.
Мысль материальна
Иными словами это можно назвать законом притяжения. Всё, что нас окружает, — это результат мечтаний, мыслей. Если человек мыслит и действует с добром в сердце, то счастье следует за ним по пятам.
Конечно, порой нужно прикладывать какие-то усилия или просто научиться ждать. Временами мысли материализуются очень быстро, но почти всегда должно пройти какое-то время, прежде чем желаемое воплотится в реальности.