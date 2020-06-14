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Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
. Президент Владимир Путин рассказал об отечественном потенциале в области разработки гиперзвукового оружия. Фрагмент интервью с главой государства показали в эфире "Вести недели".

Президент подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане создания такого вида вооружений.

"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", — сказал Путин.


США выйти из Договора по противоракетной обороне руководству страны предстояло строить свои планы с учетом этого и обеспечить безусловную безопасность России.
# Политика
По материалам: ria.ru

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