Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

Влада Некрасова

. Президент Владимир Путин рассказал об отечественном потенциале в области разработки гиперзвукового оружия. Фрагмент интервью с главой государства показали в эфире "Вести недели".

Президент подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане создания такого вида вооружений.

"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", — сказал Путин.

США выйти из Договора по противоракетной обороне руководству страны предстояло строить свои планы с учетом этого и обеспечить безусловную безопасность России.