Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации обществаВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Поправки в Конституцию — это шаг к демократизации общества «без рывков, но именно в этом направлении». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства, отвечая на критику КПРФ, подчеркнул, что оппоненты из Коммунистической партии всегда выступали за диктатуру пролетариата. «На самом деле это и была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в Конституции Советского Союза, в Конституции 1977 года в статье шестой, где прямо так и сказано, что она [Компартия] является ядром, является главенствующей, направляющей политической силой и так далее», — сказал Путин.

Ранее Путин также назвал критику поправок странной, отметив, что изменения, наоборот, ограничивают власть главы государства. «Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — привел пример Путин, добавив, что теперь окончательно решение будет принимать парламент, а президент не имеет права их отклонить.

Ввести изменения в Основной закон российский лидер предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Президент отмечал, что здоровье граждан — в приоритете. После улучшения эпидемиологической обстановки в России Путин объявил новую дату и призвал россиян принять в голосовании активное участие.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Базовый летний гардероб и белье: смотрим новые лукбуки
Базовый летний гардероб и белье: смотрим новые лукбуки
Facebook обвинили в торговле «наркотиками»
Facebook обвинили в торговле «наркотиками»
Патриарх взял на себя обязанность настоятеля храма Вооруженных сил
Патриарх взял на себя обязанность настоятеля храма Вооруженных сил
В ЕС резко усилился приток беженцев
В ЕС резко усилился приток беженцев
Подсчитаны доходы Ефремова
Подсчитаны доходы Ефремова
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества
Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
«Высоты Трампа»: в Израиле создают поселение в честь президента США
«Высоты Трампа»: в Израиле создают поселение в честь президента США
Российским угольщикам составили программу развития
Российским угольщикам составили программу развития
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд

Топ на сегодня

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

Еще по теме

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно
Путин предложил дать Конституции приоритет над международным законодательством
Поправки в Конституцию направлены на развитие России в длительной перспективе, заявил глава СПЧ