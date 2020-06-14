Путин удивился непослушанию губернаторов в США

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в Соединенных Штатах. Главу государства в частности удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения американского президента Дональда Трампа.

«Президент говорит: «Надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят: «Да пошел ты подальше», — цитирует РИА «Новости» замечание Путина.

Путин счёл беспорядки в США проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране. При этом он подчеркнул, что такая нестабильная ситуация наблюдается в Штатах уже давно.

«Я сомневаюсь, чтобы у нас кто-то взял и где-то либо в правительстве, либо в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорят или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — сравнил Путин ситуацию в США с Россией.

Такое мнение он выразил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в воскресенье в Instagram ведущего Павла Зарубина.