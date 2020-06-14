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Путин высказался по поводу критики поправок

Путин высказался по поводу критики поправок

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова критиков поправок в Конституцию, которые говорят о возможной диктатуре и правлении олигархов, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента телеканалу «Россия 1».

Путин ответил на критику и заметил, что такое развитие событий, о котором говорят несогласные невозможно, так как "президент передаёт весомую долю своих полномочий". Глава государства отметил, что в случае принятия поправок последнее слово по вопросам избрания председателя правительства или министров будет за парламентом, тогда как сейчас вся полнота полномочий лежит на плечах президента.

Глава государства также высказался в сторону партии КПРФ, представители которой активно критикуют вносимые поправки. Путин отметил, что заявления против и критика поправок со стороны КПРФ кажутся "странными", так как, по его словам, диктатура свойственна именно коммунистическим режимам.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля. При этом ранее Путин выразил уверенность, что большинство россиян положительно относятся и поддерживают идею внесения поправок. 
 

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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