Путин высказался по поводу критики поправок

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова критиков поправок в Конституцию, которые говорят о возможной диктатуре и правлении олигархов, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента телеканалу «Россия 1».

Путин ответил на критику и заметил, что такое развитие событий, о котором говорят несогласные невозможно, так как "президент передаёт весомую долю своих полномочий". Глава государства отметил, что в случае принятия поправок последнее слово по вопросам избрания председателя правительства или министров будет за парламентом, тогда как сейчас вся полнота полномочий лежит на плечах президента.

Глава государства также высказался в сторону партии КПРФ, представители которой активно критикуют вносимые поправки. Путин отметил, что заявления против и критика поправок со стороны КПРФ кажутся "странными", так как, по его словам, диктатура свойственна именно коммунистическим режимам.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля. При этом ранее Путин выразил уверенность, что большинство россиян положительно относятся и поддерживают идею внесения поправок.

