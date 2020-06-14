Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавирусаВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, выход сопровождается минимальными потерями. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», — резюмировал он.

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 528 тысяч в 85 регионах.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев заявил, что коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ведический праздник Митхуна-Санкранти: Солнце переходит в созвездие Близнецов
Ведический праздник Митхуна-Санкранти: Солнце переходит в созвездие
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Твигги, Верушка, Кристи Бринкли, Джиа и еще 11 супермоделей прошлого века
Твигги, Верушка, Кристи Бринкли, Джиа и еще 11 супермоделей прошлого
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
"Не буди лихо": сыгравшего гея-десантника Киркорова экс-глава ВДВ обвинил в оскорблении тельняшки
"Не буди лихо": сыгравшего гея-десантника Киркорова экс-глава ВДВ
Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП
Виктория Боня заявила о «спасении души» Ефремова после смертельного
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне
Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси
Кино и Собянин: мэр Москвы назвал сроки открытия городских кинотеатров
Кино и Собянин: мэр Москвы назвал сроки открытия городских кинотеатров
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях
В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 379 тысяч
Названо число умерших за сутки россиян с коронавирусом