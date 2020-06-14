Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, выход сопровождается минимальными потерями. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», — резюмировал он.

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 528 тысяч в 85 регионах.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев заявил, что коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы.