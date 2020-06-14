Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Влада Некрасова

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", — сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Дай Бог, чтобы так и дальше было", — добавил глава государства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.

В России 528 964 человек заразились, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.