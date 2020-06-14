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Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева

Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева
Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.
"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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