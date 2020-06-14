Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева

Лидия Мартынова

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего."С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.