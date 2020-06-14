Ремесло: поправки в Конституцию будут способствовать системе здравоохранения

Вадим Карасев

Поправки, предлагаемые внесению в Конституцию РФ 1 июля закрепят обязательную индексацию пенсий и дадут россиянам право на доступную медицинскую помощь. Такое мнение в беседе с Ruposters выразил юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Он также прокомментировал новое интервью Владимира Путина каналу Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль Путин".



"Президент уделил большое внимание социальным поправкам в Конституцию, и следует признать его правоту. Например, индексация пенсий – если она будет закреплена в Конституции, то уже никак не может быть отменено федеральным законом. Ведь Конституция имеет наивысшую силу над остальными законами", - отметил юрист.

Он также рассказал, на что повлияют поправки, касающиеся медицины. "Поправки будут способствовать развитию системы здравоохранения. Поправки закрепляют право не только на бесплатную, но и на доступную медицинскую помощь", - отметил Илья Ремесло.

Напомним, поправка о медицине предлагает изложить пункт "ж" в статье 78 Конституции РФ в следующем виде: "ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;".

Если поправки примут, эти положения будут в совместном ведении РФ и ее субъектов.