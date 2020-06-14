Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Россиянам назвали правила успешного получения кредитаФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Существует несколько способов увеличить свои шансы на успешное получение кредита в российском банке. Их агентству «Прайм» назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Во-первых, надо заранее позаботиться о своей положительной кредитной истории. Ее можно узнать в специализированных бюро перед подачей заявки на новый заем. Если в документах обнаружилась ошибка, необходимо написать заявление с просьбой исправить ее, но это будет непростой процесс. «Кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — отметил собеседник издания.

Зельцер подчеркнул, что так же важно предоставлять достоверную информацию о себе и своих доходах, не набирать займов в сторонних банках и не обращаться к услугам микрофинансовых организаций. Сотрудники банков проверяют все эти данные, в том числе в соцсетях и на форумах. Наличие нескольких кредитных карт в разных банках может свидетельствовать, что человек живет от долга к долгу и может задерживать платежи, а микрокредиты серьезно насторожат банковских служащих.

Эксперт рекомендовал подавать заявку не в несколько банков, а в один-два, с которыми уже сложились хорошие отношения. Тогда вероятность одобрения будет выше. Оформлять кредит лучше в той валюте, в которой приходит зарплата или доход.

Экономист добавил, что перед обращением за кредитом следует повысить уровень финансовой грамотности, узнать про низкую ключевую ставку, реструктуризацию действующего кредита.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от обращения в организации, выдающие займы слишком быстро.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российским угольщикам составили программу развития
Российским угольщикам составили программу развития
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120 мм, гранатометов и БМП
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей Костюшкина
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о десантнике-гее
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Губка Боб оказался геем
Губка Боб оказался геем
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Топ на сегодня

Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

Еще по теме

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
«Легких» кредитов больше не будет: банки обяжут требовать СНИЛС
Наличие микрозаймов может привести к отказу в банковском кредите
Быстрое получение займа без справки о доходах