Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Существует несколько способов увеличить свои шансы на успешное получение кредита в российском банке. Их агентству «Прайм» назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Во-первых, надо заранее позаботиться о своей положительной кредитной истории. Ее можно узнать в специализированных бюро перед подачей заявки на новый заем. Если в документах обнаружилась ошибка, необходимо написать заявление с просьбой исправить ее, но это будет непростой процесс. «Кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — отметил собеседник издания.

Зельцер подчеркнул, что так же важно предоставлять достоверную информацию о себе и своих доходах, не набирать займов в сторонних банках и не обращаться к услугам микрофинансовых организаций. Сотрудники банков проверяют все эти данные, в том числе в соцсетях и на форумах. Наличие нескольких кредитных карт в разных банках может свидетельствовать, что человек живет от долга к долгу и может задерживать платежи, а микрокредиты серьезно насторожат банковских служащих.

Эксперт рекомендовал подавать заявку не в несколько банков, а в один-два, с которыми уже сложились хорошие отношения. Тогда вероятность одобрения будет выше. Оформлять кредит лучше в той валюте, в которой приходит зарплата или доход.

Экономист добавил, что перед обращением за кредитом следует повысить уровень финансовой грамотности, узнать про низкую ключевую ставку, реструктуризацию действующего кредита.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от обращения в организации, выдающие займы слишком быстро.