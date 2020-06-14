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Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок

Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Российские военные привезли в опустошенный и разрушенный боевиками сирийский поселок Анджара 250 продуктовых наборов и тонну лепешек, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Максим Солоха.

"Сегодня мы проводим гуманитарную акцию в населенном пункте Анджара провинции Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить и в будущем, как это происходит на протяжении уже нескольких лет", - сказал Солоха.

В 250 наборов упакованы самые необходимые продукты - сахар, рис, мука, сгущенка и чай.

# В мире
По материалам: ria.ru

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