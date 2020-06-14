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Российским угольщикам составили программу развития

Российским угольщикам составили программу развитияФото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство составило программу развития российских угольщиков и их отрасли, рассчитанную до 2035 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.

Программа состоит из трех этапов. На первом — к 2030 году — должны быть произведены полное техническое перевооружение производства, а также его интенсификация. Объемы обогащения сырья предполагается увеличить.

Второй этап запланирован на 2030 год. В рамках него необходимо завершить реструктуризацию отрасли, сформировать новые центры добычи, снять большую часть ограничений по транспортировке на внутренний и внешний рынки.

Третий этап должен продлиться до 2035 года и предусматривает рост производительности труда, а также достижение мировых стандартов в области защиты окружающей среды.

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация программы позволит нарастить добычу угля с 439,3 миллиона тонн по итогам 2018 года до 485 миллионов тонн в 2035-м. Оптимистичный сценарий предполагает наращивание до 668 миллионов тонн.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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